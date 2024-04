Nalbach Der Friedwald Nalbach nimmt Gestalt an

Das Projekt Waldfriedhof Litermont in Nalbach liegt in den letzten Zügen. Am 17. Mai soll der Friedwald auf dem Litermont offiziell eröffnet werden. Dabei war Verwaltungschef Peter Lehnert zuerst wenig begeistert von der Idee, die aus dem Rat und der Bevölkerung an die Gemeinde herangetragen wurde. Er befürchtete unter anderem zu starke Eingriffe in die Natur. Doch die Zweifel konnten zerstreut werden, unter anderem auch, weil die Eingriffe in den Wald denkbar minimal geblieben sind. Heute steht der Bürgermeister voll hinter dem Projekt. „Wir haben hier oben sogar teils wie früher mit Pferden Bäume transportiert“, erzählt Werksleiter Patrik Salzgeber. 160 000 Euro hat die Gemeinde in den Bau der Wege und den Andachtsplatz investiert. Die Kosten für die Forstarbeiten nicht inbegriffen.