Neue Waldrallye in Nalbach : Neues Waldklassenzimmer und Rätselspaß am Litermont

Statt trockenem Fernunterricht: Nachdem der Walderlebnispfad in Nalbach vor einem Jahr aufwendig erneuert wurde, hat sich einiges getan. Mittlerweile gibt es dort jetzt auch ein sogenanntes Waldklassenzimmer, wo Schüler und Kita-Kinder die Natur hautnah erleben können. Foto: Melina Schmidt/Gemeinde Nalbach

Nalbach Pünktlich zum Ferienstart gibt es auf dem Walderlebnispfad am Litermont viel Neues zu entdecken. So können sich Jung und Alt gemeinsam nun auf eine sogenannte Waldrallye begeben.

Den Wald mit allen Sinnen entdecken und die Natur aktiv erleben – dieses Erlebnis will der Walderlebnispfad am Litermont seinen Besuchern bieten. Doch die im Jahre 2005 erstellte rund 2,5 Kilometer lange Strecke war zeitweise in die Jahre gekommen und musste vor einem Jahr von der Gemeinde Nalbach für rund 20 000 Euro komplett saniert werden. Dies hat sich für die Gemeinde offenbar bezahlt gemacht.

„Seitdem der Walderlebnispfad am Litermont in Nalbach im letzten Jahr saniert und an vielen Stellen aufgewertet und erneuert wurde, ist die Nachfrage enorm gestiegen“, zeigt sich Melina Schmidt von der Tourismus-Abteilung im Rathaus erfreut.

Vor allem bei Kindergartengruppen und Schulklassen stehe der Weg gerade jetzt vor den Sommerferien hoch im Kurs. Aber auch Familien würden die Erlebniswelt Litermont mit Walderlebnispfad, Gipfel-Kreuz und Adventure Golf Anlage für einen Tagesausflug am Wochenende nutzen. Für Kindergeburtstage sei der Ort ebenfalls hoch im Rennen.

Um diese Ausflüge und Geburtstagsfeiern zusätzlich zu unterstützen und aufzuwerten, hat die Gemeinde Nalbach nicht nur verschiedene Materialien erstellt, sondern vor kurzem jetzt auch eine neue sogenannte Waldrallye auf der Strecke eingeführt. Diese bietet den Besuchern des Walderlebnispfades an den 21 Stationen zusätzliche Rätsel zu den Themen Natur, Wald und Nachhaltigkeit. So gilt es beispielsweise Geheimschriften zu entziffern, Tierspuren zu entdecken und das eigene Umweltwissen zu prüfen.

„Die Waldrallye wurde auch schon von den Kindern der offenen Ganztagsschule Nalbach erprobt und stieß auf große Begeisterung“, erklärt Schmidt, die zusammen mit Christine Sinnwell-Backes, Leiterin der Lese- und Schreibwerkstatt Nalbach, auch die Unterlagen für die neue Waldrallye erstellt hat. Diese können wie die anderen Materialien zum Walderlebnispfad kostenfrei auf der Seite der Gemeinde Nalbach heruntergeladen werden. Dort soll es laut Schmidt zeitnah auch Material speziell für Kinder im Kindergartenalter geben.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr stellt demnach auch das neue Waldklassenzimmer dar, in dem nicht nur Schulklassen unterrichtet werden können. So könne der neue Lernort mitten im Wald beispielsweise auch von Kindergartenklassen aktiv genutzt werden, schildert Schmidt.