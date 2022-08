Fahrraddieb : 31-Jähriger flüchtet nach Diebstahl in die Saar und muss von Polizei gerettet werden

Saarbrücken Ein Fahrraddieb hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht die beste Fluchtroute ausgesucht. Der 31-Jährige wollte der Polizei entgehen, indem er in die Saar springt – und kam aus dem Fluss dann nicht mehr heraus.

Der Einsatz der Polizei begann laut der Inspektion Saarbrücken-Stadt gegen 0.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurden Beamte auf den Diebstahl eines E-Bikes aus einem Hinterhof in der Martin-Luther-Straße in Saarbrücken aufmerksam gemacht. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Kräfte der Polizei konnten das E-Bike schließlich kurz darauf am Saarufer in der Höhe des Stadens im Gebüsch finden. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet.