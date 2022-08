In Nalbach und Diefflen : Polizei sucht Hinweise auf unbekannte Tankbohrer

Dillingen/Nalbach In zwei Fällen haben Unbekannte das Benzin aus geparkten Autos entwendet.

Unbekannte haben die Tanks von zwei Autos angebohrt und das Benzin abgezapft. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen dem 5. und 11. August, einmal auf dem Parkplatz hinter dem Gemeindehaus in Diefflen, einmal auf dem Parkplatz neben der Feuerwehr in der Mittelstraße in Nalbach. Die Unbekannten bohrten die Kraftstoffbehälter an einem Ford B-Max und einem Peugeot Bipper von unten auf. Dabei kam nach Angaben der Polizei ein Bohrwerkzeug zum Einweis und das Benzin wurde fachmännisch abgezapft.