14-Jähriger seit zehn Jahren an Krankheit Nalbacher koordinieren Hilfe für jungen Ivorer mit Morbus Blount

Lazare Tano (49) stammt aus Assié-Koumassi und ist dort als Ortsvorsteher tätig. Zudem hat er in der Buschgemeinde eine Hilfsorganisation zur Unterstützung der überwiegend armen Bevölkerung gegründet. „Mit seinem großen Engagement hat der Vater des behinderten Jungen in den letzten Jahren bereits vielen Menschen in unserer Partnergemeinde geholfen, nur für seinen eigenen Sohn konnte er medizinisch keine Hilfe erreichen“, bedauert Sinnwell-Backes. Wieder zurück in Deutschland habe sie Michael Dewes, einen befreundeten Intensivpfleger aus Lebach, kontaktiert.