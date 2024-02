Kappensitzung in Nalbach Tänze und Reden erfüllen Kappensitzung

Nalbach · Zum besonderen Jubiläum fünf mal elf Jahre Fassend in Nalbach hatte der Heimat- und Verkehrsverein unter der Sitzungsleitung von Karsten Gall in die Nalbacher Litermonthalle eingeladen. Festlich, in den Vereinsfarben Blau-Weiß geschmückt, bot sie einen gelungenen Rahmen für die Jubiläums-Kappensitzung.

11.02.2024 , 16:39 Uhr

Die Kindergarde begeisterte die Zuschauer mit ihrer farbenfrohen Aufführung. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus

Der närrische Reigen begann mit dem Einmarsch des Prinzenpaares Tobi I. und seiner Lieblichkeit Adriana I. eingerahmt von den Gold-Blau - und Rot-Weißen Garden.