Nalbach Geschichtspark am Litermont wird saniert

Der 20 Jahre alte Geschichtspark am Fuße des Litermontgipfels wird derzeit saniert und am Mittwoch, 1. Mai, 10 Uhr, neu eröffnet. Das Eröffnungszeremoniell erfolgt im Rahmen der Veranstaltung „Wanderkultur am Litermont“, zu der die Gemeinde Nalbach und deren Ortsrat in Zusammenarbeit mit dem historischen Verein einladen. Im historischen Geschichtspark sind hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Arbeitsgeräte des letzten Jahrhunderts zu sehen.