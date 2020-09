Körprich Blutspenden sind wichtig, sie werden beispielsweise für Operationen gebraucht. Hier gibts die nächste Spendemöglichkeit.

Das Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Körprich, bietet am Donnerstag, 24. September, 16 Uhr bis 19.30 Uhr, in der Michaelshalle in Körprich einen Blutspendetermin an. Spender sollen bitte ihren Personalausweis mitbringen.