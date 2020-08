Stadtverwaltung möchte als Vorbild dienen : Das Lebacher Rathaus soll jetzt grünen Strom liefern

Lebach Das Lebacher Rathaus wird voraussichtlich ab Mitte August Strom liefern. Die Anlage, die eine nominelle Leistung von 29,76 Kilowatt aufweist, wurde auf zwei Flachdächern über dem dritten Obergeschoss errichtet und ist bereits fertiggestellt.

Rund 91 Prozent des von der Photovoltaik-Anlage erzeugten Stroms soll direkt vor Ort im Gebäude genutzt werden. Der überschüssige Strom werde ins öffentliche Netz eingespeist und vom Netzbetreiber vergütet, teilt die Stadt mit. Durch die Anlage könnten rund 13 Tonnen klimaschädliches Treibhausgas CO 2 pro Jahr vermieden werden. Für den Ersten Beigeordneten der Stadt Lebach, Markus Schu, ein wichtiger Schritt in die Zukunft: „Unser Rathaus ist ein Relikt aus den 1970er Jahren. In verschiedenen Bereichen des Gebäudes kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Wassereinbrüchen, was die Sanierung der Dächer erforderlich machte. Die Belegung mit Solarmodulen kombiniert mit der Ausbildung von Gründächern war nun der nächste wichtige Schritt.“ Mittelfristig müsse nun die Kernsanierung von Fenstern und Fassade angegangen werden, sagt Schu. „Ein schmuckes Rathaus sollte künftig als Aushängeschild in der neuen City einen Vorbildcharakter erfüllen, sodass weitere Hausbesitzer in diesem zentralen Bereich die attraktive Modernisierung ihres Gebäudebestands angehen.“