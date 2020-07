Illegal abgelagert : Stadt Lebach sucht Hinweise zu Müllhalde bei Höchsten

Lebach Ärgerlich: Schon wieder muss die Stadt Lebach illegal abgeladenen Müll und Sperrmüll entsorgen.

Die illegale Müllablagerung wurde am Freitag, 17. Juli entdeckt. Abgeladen wurde der Müll auf dem Weg Richtung Café Waldfrieden/ Höchsten, in der scharfen Rechtskurve, links in einer kleinen Haltebucht.Auch eine Matratze befand sich auf dem Müllhaufen.