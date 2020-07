Abi 2020 : Geschwister-Scholl-Gymnasium: Vier Mal gab’s die 1,0

Lebach Volltreffer! 108 Schülerinnen und Schüler des GSG Lebach sind ins Abi gegangen - und alle haben bestanden.

Um auch allen Absolventen des Gymnasiums trotz der coronabedingten Einschränkungen doch noch eine würdige Feier anzubieten, organisierte das GSG-Abiturteam in diesem Jahr gleich drei Abiturfeiern. Diese Veranstaltungen wurden nacheinander in drei Zeitschienen in dem schönen Rahmen des Big Eppel in Eppelborn gefeiert. So war es möglich, dass trotz Beachtung aller Corona-Regeln und aller Hygienevorgaben alle Schüler mit zwei Familienangehörigen an der für sie so besonderen Feier teilnehmen konnten.