Schulserie : Ein Bistro für das BBZ Lebach

Lebach Der Schulhof des Lebacher Berufsbildungszentrums am Standort Dörrenbachstraße soll durch eine Grünanlage und ein Bistro deutlich an Aufenthaltsqualität gewinnen. Teil 6 und Ende der SZ-Serie zur Investitionsoffensive in Berufsbildungszentren.

Die im September 2019 neu gefasste Verordnung des Saarlandes zum Übergang Schule-Beruf sieht eine praxisorientierte und lebensnahe Vorbereitung auf die Arbeitswelt vor. Das bedeutet unter anderem, dass der Unterricht am Berufsbildungszentrum Lebach künftig bis 15 Uhr und darüber hinaus dauert, um die jungen Leute an den in der Arbeitswelt meist üblichen Acht-Stunden-Tag zu gewöhnen. Um für die längeren Unterrichtszeiten gerüstet zu sein, fehlt es dem Standort Dörrenbachstraße des Berufsbildungszentrums Lebach, einer ehemaligen Grund- und Hauptschule, an Aufenthaltsräumen. Zudem sind viele Schülerinnen und Schüler noch nicht 18 Jahre alt, so dass sie in den Pausen auch das Schulgelände nicht verlassen dürfen, um sich in der Stadt etwas zu essen oder zu trinken zu kaufen. In der Schule selbst gibt es zurzeit nur Getränkeautomaten.