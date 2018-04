Am Wochenende vom 7. und 8. April stehen in den katholischen Kirchen in Wadgassen, Differten und Friedrichweiler wieder Kisten zum Sammeln von haltbaren Lebensmitteln bereit. Die Lebensmittel sind für die Saarlouiser Tafel bestimmt. Der Caritasausschuss bittet nachhaltig um großzügige Unterstützung dieser Aktion.