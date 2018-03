später lesen J.B.O. J.B.O. Tourstart im Lokschuppen in Dillingen Teilen

Twittern







J.B.O. starten am Samstag, 31. März, ihre Tour für das neue Album „Deutsche Vita“ im Lokschuppen in Dillingen. Die Erlanger Spaß-Rocker kündigen hier ein neues Album mit dazugehöriger Tour an, die beide den Titel „Deutsche Vita“ tragen. Freuen darf man sich auf urtypische Versionen etlicher Klassiker der deutschen Musikgeschichte, mit denen die Band selbst etwas verbindet. Die Spaß-Rocker von J.B.O. sind ein Unikat der deutschen Musikszene.