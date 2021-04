Lehrgang bei der KEB Dillingen : Einen ganzen Tag lang Klettern

Saarlouis/Erfweiler Kletterfreunde aufgepasst: Einen Tag lang geht es in den Pfälzer Wald zum Klettern. Aber nur mit Anmeldung.

Die KEB im Kreis Saarlouis veranstaltet einen eintägigen Kletterkurs für alle, die endlich mal an den Fels wollen und es bisher aufgrund mangelnder Gelegenheit oder fehlender Erfahrung nicht konnten. Start ist am Samstag, 17. April, von 8.30 bis 18 Uhr, vermittelt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Wanderparkplatz bei Erfweiler, Ende Bärenbrunner Straße. Trainer Benjamin Gall vermittelt Einsteigerinnen und Einsteigern am Sandstein in der Pfalz die Grundlagen fürs Klettern. Je nach Vorerfahrung sind Toprope oder Vorstieg möglich. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Eine Materialabsprache ist möglich unter Telefon (01 51) 74 60 75 02.