Die Nachbarkommunen Dillingen und Wallerfangen weiten ihre Zusammenarbeit aus: Nun teilen sie sich auch einen Vollstreckungsbeamten. Der Dillinger Stadtrat stimmte dem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu. Demnach soll ein Vollstreckungsbeamter der Stadt an einem Tag in der Woche in Wallerfangen seinen Dienst tun. Im Rahmen ihrer interkommunalen Zusammenarbeit nutzt die Gemeinde Wallerfangen seit diesem Jahr schon die Grünschnittdeponie sowie das Standesamt der Stadt Dillingen mit.