Mit großer Begeisterung üben derzeit Dieffler Kinder und Jugendliche für eine außergewöhnliche Benefizveranstaltung am Freitag, 28. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef. Musik, Gesang und Tanz werden die Veranstaltung prägen und damit einen Eindruck von der bemerkenswerten Kinder- und Jugendarbeit in Diefflen vermitteln. red