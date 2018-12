Auf einen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war, ist in der Nacht zum Sonntag eine Polizeistreife in Dillingen aufmerksam geworden. Die Beamten kontrollierten den 38-jährigen Radler in der Dillinger Straße und fanden dabei eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.