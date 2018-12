Ein außergewöhnlicher Autor, Kabarettist und Satiriker liest in Dillingen: am Freitag, 21. Dezember, gastiert Christian von Aster ab 20 Uhr in der Buchhandlung Drachenwinkel in Dillingen-Diefflen. Von Aster widmet sich als hervorragender Geschichtenerzähler diesmal der Weihnachtszeit. Auf seine ihm ganze eigene Weise mit tiefgründigem Humor und Wortspielereien stellt er den Abend unter das Motto „Wortwärtiger Weihnachtswichtelweitwurf – eine Weihnachtsvermeidungslesung schwarzhumoriger Natur“.

Einmal mehr ruprechtet Christian von Aster sich bedingt besinnlich durch den Drachenwinkel. Neben einer fast weihnachtlichen Koboldgeschichte zwischen Panzerfaust und Bastelschere offeriert er dabei im Rahmen einer satirisch verwegenen Lesebescherung beherzt gleichsam Auftragskillerkobolde, wie auch Liebesbrieftauben und Dragnonnen.Was vergnüglich, unterhaltsam und insgesamt nicht unwundervoll zu werden verspricht. Zumal der Autor dabei bekleidet bleibt und auf Gesang verzichtet.Kann man verpassen. Sollte man aber nicht.

Im Anschluss an die Lesung steht der Autor für Fragen und auch zum Signieren seiner Bücher zur Verfügung.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von sieben Euro direkt im Drachenwinkel erhältlich, unter Telelfon (0 68 31) 5 05 30 81 oder per E-Mail (lesung@drachenwinkel.de) reserviert werden. An der Abendkasse beträgt der Eintritt ebenfalls sieben Euro.