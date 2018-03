Abgeben von Grünschnitt wird auch in Dillingen teurer

Die Stadt Dillingen betreibt seit 2008 eine eigene Grünschnittsammelstelle Per Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 wurde die Zuständigkeit für die Verwertung auf den Entsorgungsverband Saar (EVS) übertragen. Diese Neuregelung macht Änderungen nötig. Darüber hatte der Stadtrat am Donnerstag mit großer Mehrheit entschieden. Demnach können nur noch Dillinger Bürger ihren Grünschnitt bei der Sammelstelle abgeben. Eine Satzungsänderung erlaubt es den Mitarbeitern vor Ort, eine Kontrolle per Personalausweis oder Führerschein zu verlangen. Ausnahmen im Rahmen von einer Interkommunalen Zusammenarbeit sind durch eigene Vereinbarungen möglich. Die Gebühren mussten angehoben werden: Jetzt kosten Kleinmengen bis etwa 120 Liter zwei Euro, Pkw- und Kombi-Ladungen bis etwa 600 Liter vier Euro, Anhänger bis ein Kubikmeter sieben Euro, je weitere angefangene 1000 Liter sieben Euro. Die Verwertung des Grüngutes stellt der EVS den Kommunen in Rechnung. Diese müssen für die Sammelstelle kostendeckende Gebühren erheben.