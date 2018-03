später lesen Kurs Mit der KEB das Gedächtnis trainieren Teilen

Der neue Kurs Kopf.aktiv.Leben ist ein besonders effektives Trainingsprogramm für das Gedächtnis, das man leicht in den Alltag einbauen kann. Man benötigt nicht mehr als etwa 20 Minuten täglich, um die mentale Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches zu erhöhen. Das vierteilige Seminar startet mit am Donnerstag, 12. April 2018, von 17 bis 18.30 Uhr in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3, in ,Dillingen, mit der Präventologin für geistige Fitness, Gedächtnis- und Lerntrainerin Edeltrud Schätzel. Kopf.aktiv.Leben ist für jeden und für jedes Alter geeignet. Ein Wochenplan leitet die Übungen. Einmal pro Woche tauscht man sich in der Gruppe über Ihre Ergebnisse aus und man erhält den neuen Wochenplan mit verschiedenen Übungen, zu denen man auch praktisch angeleitet wird. Das Trainingsprogramm umfasst einen Zeitraum von vier Wochen. Im Anschluss ist eine Fortsetzung mit neuen Übungsvarianten möglich. Auf Wunsch kann ein Übungsbuch für jede Woche separat für jeweils drei Euro bei der Kursleiterin erworben werden. Teilnahmebeitrag: 38 Euro. red