Abgeben von Grünschnitt wird auch in Dillingen teurer

Die Stadt Dillingen betreibt seit 2008 eine eigene Grünschnittsammelstelle Per Gesetzesänderung zum 1. Januar 2018 wurde die Zuständigkeit für die Verwertung auf den Entsorgungsverband Saar (EVS) übertragen. Diese verpflichtende Neuregelung macht eine Änderung sowohl bei der Nutzung der Anlage, als auch bei den Gebühren notwendig. Darüber hatte der Stadtrat am Donnerstag in seiner Sitzung mit großer Mehrheit entschieden.