Positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Saarlouis : Deutliche Zeichen einer Erholung am Arbeitsmarkt

Kreis Saarlouis Im Landkreis Saarlouis waren im Juni 6061 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8 Prozent

Besonders bemerkenswert, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, Madeleine Seidel, sei der statistische Vergleich zum Vorjahr: „Während der regionale Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr voll von den Folgen des ersten Lockdowns getroffen wurde, für die Jahreszeit untypisch der Stellenmarkt einbrach und gleichzeitig die Zahl der Arbeitslosen stark anstieg, zeigen sich aktuell deutliche Zeichen einer Erholung. Die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit in der Region gehen zurück, und das Angebot an gemeldeten offenen Stellen wächst weiter an.“ Natürlich sei diese Entwicklung positiv zu bewerten und erfreulich. Dies könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Niveau von vor der Corona-Krise noch nicht wieder erreicht sei.

Die Bewegungsdaten, die die neuen Fälle von Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. So hat sich die Zahl derjenigen, die im aktuellen Monat ihren Job verloren haben, gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Im Juni meldeten sich 307 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos, immerhin 118 weniger als im Vorjahresmonat. Andererseits konnten jedoch auch weniger Menschen als im Vorjahresmonat wieder eine neue Beschäftigung finden und ihre Arbeitslosigkeit dadurch beenden. Im Juni haben 316 Personen eine neue Arbeitsstelle angetreten. Das waren 50 weniger als im Juni des Vorjahres.

Die positiven Signale am Arbeitsmarkt werden auch mit einem Blick auf das breite Stellenangebot deutlich. Alleine im vergangenen Monat meldeten die Unternehmen im Landkreis Saarlouis 528 neue Stellenangebote. Das waren 54 mehr als im Mai und 188 mehr als im Vorjahresmonat. Zuwachs an offenen Stellen gab es in der Zeitarbeit und im Gesundheits- und Sozialwesen. Aber auch in vielen anderen Branchen zog die Nachfrage nach neuem Personal an, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Bereich Erziehung und Unterricht, im Gastgewerbe, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Baugewerbe, im Öffentlichen Dienst sowie im Bereich Verkehr und Lagerei. Seit Jahresbeginn wurden fast 2600 offene Stellen gemeldet, rund 400 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Stellenbestand hat ebenfalls deutlich zulegt. Im Bestand befinden sich aktuell 2066 offene Stellen, fast ein Drittel mehr als vor einem Jahr.