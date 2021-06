Transall auf ihrem letzten Flug begleitet : Eine Ära geht zu Ende

Brigade-Sprungdienst auf dem Saarlouiser Gau: Spektakulaer waren vor allem die Massenabspünge aus der Transall. Foto: Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Saarlouis Trotz widriger Witterungsverhältnisse absolvierten die Fallschirmjäger ihre Sprungwoche. Ein letztes Mal ging dabei auch die Transall in die Luft.

Die gerade zu Ende gegangene Brigade-Sprungwoche hatte in diesem Jahr mit widrigen Witterungsverhältnissen zu kämpfen. Heftiger Wind, Regen, Gewitter und tiefhängende Wolken sorgten immer wieder für Verschiebungen und Beeinträchtigungen des Sprungdienstes. Dennoch konnten die Soldaten im Verlaufe der Woche in Düren 785 Automatik-Fallschirmsprünge aus der Transall C-160 und der PZL M28 Skytruck absolvieren. Die Freifaller, die zeitgleich auf dem Flughafengelände in Zweibrücken trainierten, kamen auf insgesamt 254 Sprünge aus dem Airbus A 400M.

„Zu den Kernaufgaben der Luftlandebrigade 1 gehören Luftlande-Operationen, bei denen Fallschirmjäger mit Flugzeugen oder Hubschraubern über dem Einsatzgebiet abgesetzt werden“, erklärt Presseoffizier Hauptmann Jérôme Schroeder und verweist auf die große Bedeutung derartiger Trainingsaktionen. Nur durch das praktische Zusammenspiel von Personal und Material könne die Handlungssicherheit gewonnen werden, die im Ernstfall die Lebensversicherung der Soldaten sei. Und so ganz nebenbei sind die Sprünge auch zum Lizenzerhalt notwendig.

Eine besondere Herausforderung stellt nach seinen Worten derzeit die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft auch in Coronazeiten dar. Mittels spezieller Hygienekonzepte, abgestimmt auf jeden Flugzeugtyp sowie den Fallschirmspringer selbst, sollen die Soldaten vor Infektionen geschützt werden.

Im Rahmen der Sprungwoche hat die Saarland-Brigade auch ihre „gute alte Transall“ verabschiedet. Jahrzehntelang bekleidete der zweimotorige Transporter die Fallschirmjäger. „Egal, ob es sich um den Lufttransport handelte oder das Zustellen der Feldpost und der Verpflegung ins Einsatzland, die Transall hat uns Soldaten stets treu und zuverlässig begleitet“, betont Hauptmann Schroeder. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 500 Kilometern pro Stunde, einer Flughöhe von bis zu 8500 Metern und einer Reichweite von bis zu 4550 Kilometern bewährte sich die Transall stets als belastbares Arbeitstier und zuverlässiger Lastenesel. Abgelöst wird sie nun vom Airbus A 400M, der gegenüber der Transall an mehr Reichweite und Ladekapazität verfügt.

Einen der besonderen Höhepunkte der Brigade-Sprungwoche bildet der gemeinsame Überflug von Transall und Airbus A 400M über Saarlouis und Ensdorf. Zahlreiche Zuschauer und Hobbyfotografen verfolgten fasziniert den Tiefflug der beiden Militär-Transporter (wir berichteten). Zu Ehren ihrer „guten alten Transall“ sprangen die Freifaller der Saarlandbrigade aus knapp 3000 Metern Höhe über der Ensdorfer Bergehalde ab, um zielgenau neben dem Saarpolygon zu landen. Dank ihrer gut lenkbaren Flächenschirme hatten die Springer um General Jens Arlt auch keine Probleme mit den widrigen Windverhältnissen, die an diesem Tage den Sprungdienst auf dem Saarlouiser Gau verhinderten.

Arlt, Kommandeur der Luftlandebrigade 1 in Saarlouis, war vor 30 Jahren zum ersten Mal mit dem Fallschirm aus einer Transall abgesprungen. Inzwischen kann er mehr als 150 Sprünge als Freifaller vorweisen. Die Zahl der Absprünge mit dem Automatikschirm kann er schon gar nicht mehr zählen. So ging mit diesem Absprung eine Ära zu Ende. Ein Jubiläum, für das sich der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 63 aus Hohn (Schleswig-Holstein), Oberst Markus Kleinbauer, nicht nehmen ließ, das Ruder der Transall selbst in die Hand zu nehmen.

Nicht mit von der Partie war allerdings die angekündigte Jubiläums-Transall mit Sonderlackierung. Mit den Farben der Lackierung sollte an die Geschichte der Transportmaschine erinnert werden, die das Flugzeug im Dienst der Luftwaffe bereits getragen hatte, vom silbernen Prototypen bis hin zur weißen UN-Lackierung. Technische Probleme verhinderten aber ihren Einsatz im Saarland.