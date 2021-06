Landkreis Saarlouis : Quarantäne nach Corona-Fall an Dillinger Schule

Quarantäne nach Corona-Fall an Dillinger Schule

Kreis Saarlouis Nachdem eine Person an der Sophie-Scholl-Schulle in Dillingen positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, musste das Kreisgesundheitsamt nun für drei weitere Person eine Quarantäne aussprechen.

Insgesamt gibt es aktuell elf akute Corona-Fälle im Landkreis. Die meisten verzeichnet die Gemeinde Schwalbach mit vier, gefolgt von Dillingen und der Kreisstadt Saarlouis mit derzeit zwei aktiven Fällen. In den Gemeinden Wallerfangen, Nalbach sowie die Stadt Lebach gibt es jeweils einen Corona-Fall. Alle anderen Gemeinden im Kreis haben derzeit keine aktiven Corona-Fälle.

Das Kreisgesundheitsamt informierte am Dienstag zudem über einen Corona-Fall an der Sophie-Scholl-Schule in Dilligen. Dort musste für drei Personen eine Quarantäne angeordnet werden, nachdem dort eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist.