Arbeitsmarkt im Juni : Wieder weniger Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen ist in St. Ingbert und im Bliestal im Monat Juni 2021 gesunken. Foto: Oliver Berg/dpa Foto: dpa/Oliver Berg

St Ingbert/Bliestal Vor allem gegenüber dem Vorjahr hat sich die Situation deutlich gebessert.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. So hat sich die Zahl derjenigen, die im aktuellen Monat ihren Job verloren haben, gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Im Juni meldeten sich 235 Frauen und Männer arbeitslos. Andererseits konnten wieder erheblich mehr Menschen eine neue Beschäftigung finden als im Vorjahresmonat. Im Juni haben 230 Personen eine neue Arbeitsstelle angetreten. Das waren 55 mehr als im Juni des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit bei allen Personengruppen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei allen Personengruppen mit Ausnahme der Langzeitarbeitslosen ein Rückgang festzustellen. Im Juni waren 2125 Männer und 1629 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von 13,1 Prozent bei den Frauen. Bei den Männern fiel der Rückgang mit rund 18 Prozent etwas höher aus. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren hat sich gegenüber dem Vorjahr um über ein Viertel reduziert.