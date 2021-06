Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Kunschd am Bau

Foto: Die Atzel

Die Leid, wo emm midd Ordnungs-Tibbs versorje, duun joo empfehle, dass all Sache im Haus e ganz schbezieller Pladds hann sollde. Sosesaan e Basislaacher, wo mer se noom Gebrauch widder deponiere kann. Dassmerse hinnerher direggd widder finnd.

Unn mer nidd durchs ganze Haus renne muss: Wer hadd dann schunn widder denne Flasche-Effner verschlambd? Unn so wie im Priwaade verschwinne manchmool aach Objeggde vunn der Bildfläch im Stadtbild. Wo sich de uffmerksame Flannöör frood: Doo war doch mool ebbes. Wo issen das nur geblieb? Wieso ich doo jedds druff kumme? Zufällisch sinn vor kurzem zwää bekannde Dengmerder Kunschdwerke widder aus der Versenkung an ihrem aangestammde Pladds uffgetaucht. Middem Fachausdrugg nennd mer das, glaab ich, Kunschd im effendliche Raum. Unn in dem Fall iss das vunn besonnerem Inderesse, weil die vumm Thema her e enger Bezuuch zu der Dengmerder Industriegeschichd hann. Das ääne iss das Standbild „Der Walzwerker“ vumm Fritz Kolle, wo jedds widder vorm Berufsbildungszendrum steht. Noodemm dasse dem e neijer, nidd ganz so wagglicher Soggel verpassd unn die Plassdigg e bissje uffgemeeweld hann. Endlich mool e Stigg Plassdigg ganz ohne negatiefe Auswirkunge!

Das annere Kunschdwerk iss e Wandrelief vunn Lothar Meßner, wo jedds widder im Foyer vumm Rathaus hängt. Unn uff dem werre simmbolisch die Schmelzer, die Berschleid unn Glasbläser gewürdischd. Die wo in friejere Zeide die Induschdrie-Produggzioon hie in Dengmerd am Laafe gehall hann.