Kommunalpolitik : Mit Problemen behaftet ist der Weg in den Job schwer

Upcycling betreibt die AQA wie hier auf dem Archivfoto zu sehen schon lange. Foto: Jasmin Alt

Neunkirchen Kreistag beschäftigte sich auf wohl vorerst letzten Videokonferenz unter anderem mit der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft AQA.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Kernig

Aller guten Dinge sind drei. Aber dann reicht es auch langsam mal mit virtuell und online. „Die nächste Tagung findet wieder in Präsenz statt“, brachte Landrat Sören Meng seine Hoffnung zum Ausdruck und eröffnete die Juni-Sitzung des Kreistags erneut von seinem Büro im Landratsamt Ottweiler aus. Den hochsommerlichen Temperaturen zum Trotz wurde es ein kleiner Marathon. Zunächst stellte das Team um Dominik Papa den aktuellen Stand in Sachen Digitalisierung der Kreisschulen vor. Wie umfänglich diese Aufgabe inzwischen ist, dürfte die Dauer des Vortrages belegen: Knapp eine Stunde ging es um bauliche Veränderungen, Ausstattung und Support (Bericht folgt).

Auf Wunsch des Kreistags stellte anschließend Stefan Gerber die AQA Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises Neunkirchen vor. 1995 als „Verein Arbeit statt Sozialhilfe“ gegründet, diente er zunächst der Beschäftigung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen. In Folge der Agenda 2010 wurde unter anderem die Gesellschaftsform umgewandelt und ein neuer Name fällig: AQA steht dabei für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung. „Unser Ziel ist es, den uns anvertrauten Personen sinnvolle, interessante und nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeit anzubieten“, erklärte der Geschäftsführer. Mittels Qualifizierung und Motivation, aber auch durch Hilfestellungen beim Lösen persönlicher Probleme und strukturierter Arbeitstage werden die rund 120 vom Jobcenter und der Kreis-Sozialverwaltung zugewiesenen Personen auf die Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vorbereitet.

Die größte Gruppe umfasst derzeit die Maßnahme „Kunst & Upcycling“. Deren 20 Teilnehmer, alle mit mehreren Problemlagen wie Sprachschwierigkeiten, Sucht, Schulden, Straffälligkeit, stellen aus Wert- und Reststoffen Gegenstände her wie etwa Vogelhäuschen, Bänke, Regale oder Spiele. Weitere 15 Personen sind im Garten- und Landschaftsbau auf Finkenrech, im Zoo sowie auf Spielplätzen und Schulhöfen eingesetzt, zehn widmen sich der touristischen Infrastruktur, sprich Wegen und Hinweistafeln. 14 Frauen und Männer begleiten ältere Menschen im Rahmen des Projektes „Gemeinsam geht’s besser“ im Alltag. Je sechs Personen sind im Bügelservice und der Tischlerei (im Upcycling-Center) beschäftigt. Hinzu kommen Einsatzstellen in der Hauswirtschaft, als Maler/Lackierer, im Sanitär-/Installationsbereich, in der internen Beförderung und in der Schneiderei (Upcycling), insgesamt für 13 Personen. Zudem arbeiten fünf als Schulhelfer. 18 anerkannte sowie 15 nicht anerkannte Asylbewerber/Leistungsempfänger, die besondere soziale Schwierigkeiten haben, erhalten die Chance, verschiedene Arbeitsbereiche und die deutsche Sprache besser kennenzulernen.

Ermöglicht wird das AQA-Engagement durch Fördermittel des Europäischen Sozialfond und der Landesregierung in erheblichem Umfang. Im Anschluss an ihre AQA-Zeit wechselt ein Großteil der Teilnehmer in Nachfolgemaßnahmen (27 Prozent) oder werden arbeitslos (30 Prozent). Lediglich bei neun Prozent gelingt die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Was, so Gerber, der multiplen Problemlage der Klientel geschuldet sei. Generell sind die wenigsten der Frauen und Männer fähig, in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. „Man muss aber auch beachten, dass die individuellen Integrations-Fortschritte in dieser Statistik aus 2020/21 nicht abgebildet werden.“

Für SPD-Fraktionsvorsitzenden Willi Kräuter bestätigte das Gehörte, wie wichtig und notwendig ein zweiter Arbeitsmarkt ist. In kurzen Statements kam zum Ausdruck, dass die Arbeit des 16-köpfigen AQA-Teams fraktionsübergreifend wertgeschätzt wird. Gibt sie doch den anvertrauen Menschen Halt und Perspektive.