Baustellen in St. Ingbert : Baustellen behindern weiter den Verkehr

St Ingbert/Hassel Die Stadtwerke St. Ingbert erneuern derzeit in der Oststraße in St. Ingbert-Mitte die Gas- und Wasserleitungen bis in die Blieskasteler Straße. Gleichzeitig werden einige Hausanschlüsse saniert. Die Verkehrsregelung durch die Ampelanlage dauert voraussichtlich noch bis Mitte August.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich in Stoßzeiten zu umfahren. Wegen Verlegung eines neuen Hausanschlusses muss in Hassel eine Fahrspur der Lindenstraße, Höhe des Anwesens 25, ab kommenden Montag, 5. Juli, bis Freitag, 9. Juli, gesperrt werden. Die Lindenstraße ist dann nur noch als Einbahnstraße von der St. Ingberter Straße kommend befahrbar. Die andere Fahrtrichtung wird über die Schorrenburgstraße umgeleitet.