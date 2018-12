Gegen alle drei seien Haftbefehle erlassen worden. Einer sei unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die beiden anderen Männer seien in eine Jugendvollzugsanstalt gebracht worden. In der Nacht zum 14. Dezember waren die Saline, ein Radlader und ein Auto in der Nähe des Blättelbornstadions in Brand gesteckt worden. Den Männern konnte laut Polizei zudem ein Einbruch in das „Halfenhaus“ nachgewiesen werden. Die Ermittlungen zu weiteren Strafverfahren laufen noch.

