Außerdem brannte ein Hublader, der aufgrund von Arbeiten im Stadtpark abgestellt war. Das teilt die Polizei in Merzig mit. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise über 20 000 Euro. Zuvor war gegen 0.30 Uhr ein Fahrzeug am Alten Leinpfad in Brand gesetzt und komplett zerstört worden. In diesem Fall beträgt der Sachschaden etwa 9000 Euro.

Der Kriminaldienst in Merzig ermittelt nun. Derzeit geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

(dor)