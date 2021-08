Saarländerinnen bei „The Biggest Loser“ auf Sat.1 : Das ist die Abspeck-Konkurrenz für Jessica und Natalja

Foto: Sat.1/Ben Pakalski / Sat.1

Nonnweiler Heute Abend geht’s los: Insgesamt 100 Kilo wollen Jessica und Natalja aus Nonnweiler zusammen bei der Sat.1-Show „The Biggest Loser“ abnehmen. Doch da sind sie nicht alleine. Sieben andere Teams kämpfen ebenfalls um jedes Kilo. Wir stellen die Konkurrenz vor.

Heute Abend beginnt auf Sat.1 die 13. Staffel der Abspeck-Show „The Biggest Loser“. Das besondere: Dieses Mal geht es um „Family Power Couples“. Es treten also Zweierteams im Kampf um die Pfunde gegeneinander an. Mit dabei: Mutter-Tochter-Duo Jessica und Natalja aus Kastel in der Gemeinde Nonnweiler. Es sind aber noch sieben andere Teams im Rennen.

Jessica und Natalja

Gemeinsam bringt das Family Power Couple aus dem Saarland bei Beginn der Show ein Gesamtgewicht von 234,9 Kilo auf die Waage. Wenn es nach der 26-jährigen Jessica und ihrer Mutter Natalja geht, soll diese Zahl bis Ende der Staffel insgesamt um gut 100 Kilo sinken: Jessicas Zielgewicht liegt zwischen 70 und 80 Kilo, Natalja möchte sogar die 60 Kilo erreichen. Jessica hat sich bereits dreimal bei „The Biggest Loser“ beworben. Jetzt hat es endlich geklappt. Mit dem Preisgeld würden die beiden einen Fitness- und Wellness-Bereich im Keller ihres Mehrfamilienhauses einrichten. Doch am wichtigsten: „dass ich mich vor allem in meinem Körper wohlfühle“, sagt Jessica im SZ-Interview.

Birgit und Fabienne

Auch Birgit und Fabienne aus Baden-Württemberg sind ein Mutter-Tochter-Duo. Die 44-jährige Birgit und ihre 16-jährige Tochter Fabienne wiegen zusammen 210,3 Kilo. Die beiden wollen im Lauf der Show insgesamt etwa 90 Kilo loswerden. Denn sie möchten wieder das Gewicht erreichen, das sie vor 25 beziehungsweise fünf Jahren hatten.

Andie und Shaliek

„Ich möchte es vor allem für ihn durchziehen“, sagt die 47-jährige Andie, die zusammen mit ihrem 20-jährigen Sohn Shaliek antritt. Ihr Gesamtgewicht von 220,8 Kilo wollen die beiden um gut 80 Kilo verringern. Sollten die beiden gewinnen, will Shaliek einen Teil des Preisgeldes an eine Organisation spenden, die an Schilddrüsenkrebs erkrankten Menschen hilft – eine Krankheit, mit der seine Mutter selbst schon zu kämpfen hatte.

Andrea und Jan

Das Mutter-Sohn-Team aus Wolfenbüttel bringt zusammen 246,2 Kilo auf die Waage. Das sollen in dieser Staffel der Abspeck-Show idealerweise 80 Kilo weniger werden. Der 16-jährige Jan wollte nicht alleine eine Kur machen. Darum tritt er nun zusammen mit seiner Mutter an. Sollten sie gewinnen, würde ein Teil des Preisgeldes in Jans Führerschein fließen – und in eine PlayStation 5.

Angelika und Marcel

Die 48-jährige Angelika macht sich Sorgen um die Gesundheit ihres 19-jährigen Sohnes Marcel. Da private Kuren jedoch sehr teuer sind, nimmt sie mit ihm bei „The Biggest Loser“ teil. Das Gesamtgewicht des Mutter-Sohn-Duos liegt bei 253 Kilo. Das sollen insgesamt gut 110 Kilo weniger werden. Dann könnten die zwei sich auch ihren Wunsch erfüllen, endlich wieder Kleidung von der Stange kaufen zu können.

Dirk und Wobke

Mit 272 Kilo haben Dirk und seine 18-jährige Tochter Wobke das höchste Gesamtgewicht dieser Staffel von „The Biggest Loser“. Dirk möchte wieder 80 Kilo wiegen; Wobke hat kein bestimmtes Gewicht im Sinn: „Ich möchte ein gesundes Gewicht haben, mit dem ich mich wohlfühle und meinen Alltag vernünftig schaffen kann.“

Steffi und Melina

Steffi und Melina wurden von der ältesten Tochter der Familie bei „The Biggest Loser“ angemeldet. Darum soll sie einen Teil des Preisgelds bekommen, falls die beiden gewinnen sollten. Steffi und ihre 18-jährige Tochter Melina wiegen zusammen 217,7 Kilo. Um ihr Idealgewicht von 70 beziehungsweise 80 Kilo zu erreichen, müssen sie insgesamt 65 Kilo verlieren.

Manni und Lucas

Das Preisgeld ist für den 55-jährigen Manni aus Köln zweitrangig: „Der Fokus liegt ganz klar auf dem Abnehmen.“ Er nimmt mit seinem Sohn Lucas bei „The Biggest Loser“ teil. Die beiden bringen ein Gesamtgewicht von 258 Kilo auf die Waage. Von der Teilnahme erhoffen sie sich, dass das bis zu 100 Kilo weniger werden.