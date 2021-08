SPD kritisiert Impfstrategie im Saarland : Commerçon: Neue Infektionen in Saar-Altenheimen „nicht hinnehmbar“

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Die Saar-SPD kritisiert die bisherige Impfstrategie der saarländischen Landesregierung in sozialen Brennpunkten. Auch zu der Situation in den saarländischen Altenheimen hat sich die Partei am Montag geäußert.

Die Corona-Impfungen in sozial benachteiligten Stadtteilen muss aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion deutlich forciert werden. Die bisherigen Bemühungen des Gesundheitsministeriums dort seien „eher eine Pflichtübung“ gewesen, sagte Fraktionschef Ulrich Commerçon. „Wenn man in Malstatt und Burbach mit 100 Dosen reingeht, ist das lächerlich.“

Die Schwelle für Menschen, sich impfen zu lassen, müsse so niedrig wie möglich sein. Die SPD schlägt vor, einen Impfbus durch Gebiete mit niedriger Impfquote fahren zu lassen. In einem Papier regt sie zudem an, mobile Impfteams für Booster-Impfungen in den Heimen einzusetzen. Neue Infektionen in Pflegeheimen seien nicht hinnehmbar, da müsse „auf allerhöchstem Niveau“ gegengesteuert werden.