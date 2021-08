15-jähriger mutmaßlicher Täter identifiziert : Versuchte Vergewaltigung einer 13-Jährigen am Friedhof Oberwürzbach

Versuchte Vergewaltigung einer 13-Jährigen am Friedhof Oberwürzbach

St. Ingbert/Oberwürzbach Das Mädchen hatte den Täter zuvor über soziale Medien kennengelernt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu der Tat.

Im Waldgebiet oberhalb des Friedhofes Oberwürzbach ist es am Montagnachmittag laut Polizei St. Ingbert zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen.

Die Tat soll sich zwischen 15.30 und 16.15 Uhr ereignet haben. Während das Mädchen mit dem 15-Jährigen auf der Parkbank saß, sollen mehrere Spaziergängerinnen an den beiden vorbei gelaufen sein. Die Polizei erhofft sich von ihnen nähere Angaben zu der Tat.

Eine Spaziergängerin hatte laut Aussage der 13-Jährigen eine auffällige Armschlinge an und sei in Begleitung einer weiteren Frau samt Hund gewesen. Beide Frauen sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein und waren fußläufig in Richtung Friedhof unterwegs.