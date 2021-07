Wegen Kindesmisshandlung : Grausame Mutter soll vier Jahre hinter Gitter

Zweibrücken Das Landgericht Zweibrücken hat eine 60-jährige Frau am Donnerstag wegen Misshandlung ihrer Kinder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Sie soll ins Gefängnis. Die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Donnerstag eine heute 60-jährige Mutter zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Frau soll vier ihrer sechs Kinder gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann gequält und misshandelt haben – unter anderem mit Stöcken, Baseballschlägern, Handfegern und Fäusten. Die Kinder sollen dabei so schwer verletzt worden sein, dass sie mehrfach wegen Knochenbrüchen, Gehirnerschütterungen, ausgeschlagenen Zähnen oder psychischen Problemen ärztlich behandelt werden mussten und müssen.

In seiner Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter Michael Schubert, der Strafkammer sei die Verhandlung vor dem Hintergrund der „Monstrosität der Taten“ nicht leicht gefallen, ein „absolut gerechtes Urteil“ zu finden. Denn kein Strafmaß könne die enormen Schäden, die die jungen Opfer davongetragen hätten und unter denen sie noch heute litten, „nicht annähernd wieder gut machen“. In der Familie, so Richter Schubert, sei „ein Klima der Gewalt und Demütigung geschaffen worden“. Daran sei die Angeklagte beteiligt gewesen: „Zumindest hat sie es geduldet.“ Ihrem Hinweis, sie selber sei das Opfer gewesen, sei die Strafkammer nicht gefolgt.