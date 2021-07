Judo : Für Martyna Trajdos wird es heute ernst

Für Judoka Martyna Trajdos (blau) vom 1. JC Zweibrücken steht heute der Auftaktkampf bei den Olympischen Spielen auf dem Programm. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilo bekommt sie es mit der Ungarin Szofi Ozbas zu tun. Foto: Šimánek/CTK/dpa Foto: dpa/Vít Šimánek

Zweibrücken/Tokio Die Judoka des 1. JC Zweibrücken steigt bei den Olympischen Spielen heute am frühen Morgen gegen die Ungarin Szofi Ozbas auf die Matte. Der Wettkampf der zweiten JCZ-Judoka Jasmin Grabowski beginnt erst am Freitag. WM-Dritte Theresa Stoll scheitert schon im Auftaktkampf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mire/sid) Die erste große Medaillenhoffnung der deutschen Judoka bei den Olympischen Spielen in Tokio ist geplatzt. Die WM-Dritte Theresa Stoll (Großhadern) verlor nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Jeteri Liparteliani aus Georgien.

Stoll (25) kassierte in der berühmten Halle Nippon Budokan im ersten Kampf ihrer Olympia-Premiere elf Sekunden vor dem Ende durch einen Uchi-mata (Wurftechnik) die entscheidende große Wertung (Ippon), die zum vorzeitigen Kampfende führte. Danach blieb sie fassungslos mit der Hand vor dem Gesicht auf der Matte liegen.

Gold ging später an Nora Gjakova (Kosovo) vor der Französin Sarah-Leonie Cysique (Frankreich). Bronze sicherten sich Tsukasa Yoshida (Japan) und Weltmeisterin Jessica Klimkait (Kanada).

Auch bei den Männern scheiterte Igor Wandtke (Hannover) in der Klasse bis 73 Kilo an seinem Auftaktgegner. Der 30-Jährige unterlag dem Usbeken Chikmatilloch Turajew in der Verlängerung durch eine dritte Verwarnung.

Damit haben an den ersten drei Wettkampftagen in Tokio die fünf gestarteten deutschen Kämpfer nicht einen Kampf gewonnen. Größte deutsche Medaillenhoffnung ist Weltmeisterin Anna-Maria Wagner (Ravensburg), die am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilo startet.

Gold ging in der Klasse bis 73 Kilo wie schon vor fünf Jahren an den Japaner Shohei Ono, der im Finale Weltmeister Lascha Schawdatujaschwili aus Georgien bezwang. Bronze holten An Changrim (Südkorea) und Tsogtbaatar Tsend-Ochir (Mongolei).

Für Martyna Trajdos vom 1. JC Zweibrücken wird es heute am frühen Morgen (5:55 Uhr/MESZ) ernst. Die 32-Jährige steigt in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo in den Wettkampf ein. Die Weltranglistenneunte bekommt es im Sechzehntelfinale mit der Ungarin Szofi Ozbas (Weltranglisten-25.) zu tun.