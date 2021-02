Erfolg mit der ersten Ausgabe : Völklinger Schülerzeitung erhält Journalistenpreis

Völklingen Der Axel-Buchholz-Preis fördert talentierte Nachwuchsjournalisten und -journalistinnen. An der Völklinger Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe gibt es sie.

Die Völklinger Grundschule Bergstraße/Röchlinghöhe hat für ihre Schülerzeitung, die „Kunterbunte Bergpost“, den Axel-Buchholz-Preis bekommen, und das direkt für die erste Ausgabe. „Es gab vorher an dieser Schule keine Schülerzeitung“, sagt AG-Leiterin Angela Heinrich und ist stolz, mit der Premiere gleich so einen beachtlichen Erfolg erzielt zu haben. Die 1000 Exemplare kamen direkt gut an, auch in der Schule.