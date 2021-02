TV Ludweiler : Hampelmann und wilde Kissenschlacht

Info

Hat auch Ihr Sportverein aus dem Regionalverband Saarbrücken eine besondere Aktion gemacht, um anderen eine Freude zu bereiten, Mitglieder bei der Stange zu halten, oder in Corona-Zeiten etwas für die Clubkasse zu tun? Schicken Sie uns per E-Mail an die Adresse m.kalmes@sz-sb.de Fotos und/oder Videos mit Infos zu der Aktion.

Wichtig: Die abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass wir sie zeigen.