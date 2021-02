Gemeinschaftsschule Theley : „Wir wollen eine Schule mit gegenseitiger Wertschätzung sein“

Theley Aktuell stehen die Schüler der Klassenstufe vier und deren Erziehungsberechtigte vor der Wahl der weiterführenden Schule, die die Zukunft der Kinder und Jugendlichen maßgeblich beeinflusst.

Die Schule ist eine Modellschule der Talentförderung im Bereich Sport, Freiwillige Ganztagsschule, in deren Rahmen eine Betreuung bis 15 oder 17 Uhr angeboten wird, sowie offiziell zertifizierte „MINT-freundliche Schule“ (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und „Digitale MINT-Schule“. Letzteres erweise sich in Anbetracht der momentanen Corona-Situation als äußerst vorteilhaft, berichtet der Sprecher weiter. So werden seit Ende 2020 alle Schüler, außer die seit Kurzem in Präsenz befindlichen Abschluss-Prüflinge, online unterrichtet, sodass keine Defizite bei der Erarbeitung des Lernstoffes entstehen sollten. Auch werde bereits seit einiger Zeit das Klassenbuch digital geführt, wobei alle Lehrkräfte ein eigenes zur Verfügung gestelltes Tablet nutzen, das ebenso zur Unterrichtsgestaltung herangezogen wird.