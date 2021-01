Das ursprüngliche Schulgebäude der Nikolaus-Obertreis-Schule wurde 1909 gebaut. Heute ist in dem unter Denkmalschutz stehenden Bau die Ganztagsbetreuung untergebracht. Das in den 60er Jahren hinzugekommene Gebäude-Ensemble, in dem heute die Grundschüler unterrichtet werden, ist indes in einem maroden Zustand. Foto: Thorsten Grim