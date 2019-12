In Völklingen : Frau fährt Kind an und flüchtet vom Unfallort

Völklingen Eine Autofahrerin hat am Freitagmittag in Vöklingen ein sechsjähriges Kind angefahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei in Völklingen mitteilte, war das Kind am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr in der Nähe der Grundschule Bergstraße in Völklingen unterwegs. Es überquerte die Poststraße in Höhe der dortigen Metzgerei. Dabei wurde es von einem hellblauen Auto erfasst und am rechten Bein leicht verletzt.