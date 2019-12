Ökumenische Advents-Feiern : Im Warndt öffnen sich weitere Adventsfenster

Völklingen/Großrosseln „Ökumenische Adventsfenster“ werden an verschiedenen Orten im Warndt geöffnet – von Montag bis Freitag, 18 Uhr, mit Musik, Singen, Gesprächen und warmen Getränken. Folgende Termine stehen noch aus: Freitag, 13. Dezember: Katholischer Kindergarten St. Wendalinus in Großrosseln (Klosterplatz 3); Montag, 16. Dezember (erst um 19 Uhr): Taizé-Andacht in der Hugenottenkirche in Völklingen-Ludweiler (Völklinger Straße 90), gestaltet vom Ökumenischen Singkreis; Dienstag, 17. Dezember: bei Ute Decker in Großrosseln-Karlsbrunn (Zum Tiefen Graben 19); Mittwoch, 18. Dezember: bei Familie Romano in Völklingen-Wehrden (Saarstraße 3), gestaltet vom Messdiener-Team St. Josef Wehrden; Donnerstag, 19. Dezember (schon um 17 Uhr): Seniorenheim Haus im Warndt in Großrosseln (Am Kesselbrunnen 2); Freitag, 20. Dezember: Patenverein St. Wendalinus Kapelle Ludweiler, an der Kapelle in Völklingen-Ludweiler.