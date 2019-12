Auftritt : Theatergruppe Wehrden beim Nachbarschaftsfest

Wehrden Eine sehr besondere Theatergruppe wird beim Nachbarschaftsfest in Wehrden am Samstag, 14. Dezember (ab 14 Uhr), auftreten, eine Gruppe, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Sie wurde nämlich nur für einen Auftritt im Sommer 2018 gegründet – in Zusammenarbeit des Integrationsbeirates mit Ramesch – Forum für interkulturelle Begegnung und dem Awo-Stadtteilprojekt „Nachbarn kommen zusammen“.

Aber dann gab es so viele Interessenten, dass die Arbeit weitergeführt wurde.