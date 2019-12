25 Jahre Unesco-Welterbe : Völklinger Hütte zum Jubiläum noch ohne neuen Generaldirektor

Völklingen Am kommenden Dienstag feiert die Völklinger Hütte „25 Jahre Unesco-Welterbe“. Ein Ersatz für den ehemaligen Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig ist derweil noch nicht gefunden.

Zum Jubiläum „25 Jahre Unesco-Weltkulturerbe“ haben die Besucher am Dienstag (17. Dezember) von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt in der Völklinger Hütte.

Zwei Jubiläumsführungen (11.30 und 14 Uhr) erzählen an diesem Tag von den Betriebszeiten der Völklinger Hütte und von dem Wandel vom Eisenwerk zum Kulturort des 21. Jahrhunderts. Zum Start beider Jubiläumsführungen setzt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte die Gebläsemaschine 9 wieder in Bewegung und bietet den Besuchern so ein seltenes und außergewöhnliches Erlebnis.