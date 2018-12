Neue Verwaltungsspitze komplett. Der Völklinger Stadtrat hat entschieden: CDU-Kandidat Christof Sellen tritt am 1. Juni die Nachfolge von Wolfgang Bintz (CDU) an als Bürgermeister der Hüttenstadt. Sellen wird damit Stellvertreter von Christiane Blatt (SPD), die am selben Tag das Oberbürgermeister-Amt von Klaus Lorig (CDU) übernimmt. Bei der Entscheidung im zweiten Wahlgang votieren 25 Stadtverordnete für Sellen. Sein Stichwahl-Gegenkandidat Erik Ros­kothen (SPD) erhält 20 Stimmen. Das Ergebnis überrascht: Angesichts der Sitzverteilung im Rat – SPD, Linke und Grüne haben gemeinsam 24 der 45 Stimmen – erschien im Vorfeld die Wahl des SPD-Kandidaten wahrscheinlicher.

Wetter-Kapriolen. Blitzeis macht die Straßen der Region spiegelglatt. Die Busse der Völklinger Verkehrsbetriebe stehen zeitweilig komplett still. Zwischen Ludweiler und Lauterbach stoßen zwei Autos zusammen, drei Menschen werden verletzt.

Gegen Fremdenfeindlichkeit. Nach ihrem Schweigemarsch zum Rathaus präsentieren die Schüler der Völklinger Gemeinschaftsschule Sonnenhügel ihren eigenen Song gegen Rassismus. „Egal ob schwarz, ob weiß, ob arm, ob reich, wir stehen zusammen, wir sind alle gleich“, singen die jungen Leute.

Glückwunsch I. Bei der deutschen Hallenmeisterschaft der Senioren verteidigt Rainer Lorscheider vom TV Ludweiler souverän seinen Titel. In der Altersklasse M 70 siegt er mit 90 Sekunden Vorsprung über 3000 Meter Gehen.

Glückwunsch II. Kristin Kirst vom Warndt-Gymnasiums gewinnt beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis. Auf der Mandoline überzeugt sie die Jury. Damit ist dann Schluss für die Fünftklässlerin, in ihrer Altersklasse gibt es keinen Bundes-Wettbewerb.

Anpackende Bürger. Das Engagement der Bewohner ist gefragt: Bürgerwerkstätten sollen im Warndt bei der Verschönerung der Orte helfen. Die konkrete Umsetzung der Pläne, für die es EU-Förderung gibt, beginnt mit Versammlungen in den Gemeindebezirken, Auftakt ist in St. Nikolaus. An den Ortseingängen der Dörfer soll ein einheitliches Warndt-Logo aufgestellt werden.

Begehrte Schule. Kinder und Eltern sind geschockt. Wegen der großen Nachfrage muss das Warndt-Gymnasium in Geislautern Plätze für Schulanfänger verlosen – 13 Kinder bleiben bei dem Verfahren enttäuscht vor der Tür.

Neue Ortsratsspitze. Nach dem Rück­zug von Christiane Blatt kürt der Ludweiler Ortsrat Andreas Willems (SPD) zum neuen Ortsvorsteher. Sylvia Kuhn (SPD) wird zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Teamarbeit. Als erstes Krankenhaus bundesweit garantieren die Völklinger SHG-Kliniken, dass sich nachts mindestens zwei Mitarbeiter um die Patienten kümmern. Eine entsprechende Vereinbarung treffen die Saarland Heilstätten GmbH (SHG) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi).

Stockende Tarifverhandlungen. Große rote Plakate mit der Aufschrift „Heute: Warnstreik!“ prangen an den Türen des Neuen Rathauses in Völklingen, davor stehen die Bediensteten: Die Gewerkschaft Verdi ruft städtische Mitarbeiter zum Streik auf. Fuhrpark, Gärtnerei, Kindergärten, Müllabfuhr, Stadtwerke und Bürgeramt sind im Ausstand.

Beliebte E-Books. Im Stadtratsausschuss präsentiert Fachdienstleiter Karl-Heinz Schäffner die Jahresstatistik der Stadtbibliothek. Ende 2017 waren 1316 aktive Leser angemeldet, 72 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Ausleihen sank im selben Zeitraum von 102 277 auf 89 044. Stark gestiegen ist hingegen die Nachfrage nach elektronischen Schmökern, immer mehr E-Books werden ausgeliehen.

Saarstahl investiert. Bei der Jahrespressekonferenz verkündet Saarstahl nicht nur aktuelle, rundum positive Geschäftszahlen mit „Allzeit-Rekorden“ bei Auftragseingang und Produkt-Versand. Der Konzern-Vorstand geht auch ausführlich auf geplante Investitionen ein: Am Standort Völklingen soll für rund 100 Millionen Euro eine neue Stranggussanlage gebaut werden.

Nachholbedarf. In Großrosseln leben 1335 Menschen, die als schwerbehindert gelten – 16,5 Prozent der Ortsbevölkerung. Bei der Barrierefreiheit gibt es aber noch einiges zu tun. Uwe Prior, Behindertenbeauftragter der Gemeinde, präsentiert im Gemeinderat die Defizite. Vor allem auf den Friedhöfen sieht er Mängel. Die Bandbreite reicht von unterspülten Wegen bis zu nicht barrierefreien Toilettenanlagen.