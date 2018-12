später lesen Polizeibericht Motorräder und Werkzeug gestohlen Teilen

(red) Diebe haben ihr Unwesen getrieben: In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen ist in eine Lagerhalle in der Kreppstraße eingebrochen worden. Wie die Polizei Völklingen meldet, brachen Unbekannte das Tor zur Lagerhalle auf und klauten zwei Motorräder und auch hochwertiges Werkzeug „im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages“. Von red