Bauarbeiten: Gerhardstraße gesperrt

Die Gerhardstraße ist in Höhe Sparkasse wegen Kabelarbeiten halbseitig gesperrt. Wie die Stadtpressestelle mitteilt, haben die Arbeiten am Dienstag begonnen und werden etwa zwei Tage dauern. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. red