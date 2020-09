Flucht Richtung Karlsbrunn : Zwei unbekannte Täter wollen Pkw-Anhänger stehlen

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fall in Völklingen-Ludweiler. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ludweiler () Zeugen haben am Samstag gegen 20.40 Uhr beobachtet, wie zwei Männer in der Lauterbacher Straße in Völklingen-Ludweiler versucht haben, einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Anhänger zu stehlen. Als die beiden Täter auf die Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut mit einem schwarzen Kastenwagen in Richtung Karlsbrunn.

Das teilt die Polizei mit.