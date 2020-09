Unfall in Köllerbach : Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht

Nach einem Zusammenstoß in Köllerbach ist der Verursacher weg. Deswegen ging die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Köllerbach Massendelikt Fahrerflucht. Tatort diesmal: Köllerbach, Kyllbergstraße.

Nach einem Unfall in der Köllertaler Kyllbergstraße sucht die Polizei den geflüchteten Verursacher bzw. die Verursacherin. Er oder sie saß in einem roten Auto und beschädigte am Sonntag gegen 20.20 Uhr vor dem Haus Nummer 58 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Opel Corsa. Der rote Pkw war auf der Kyllbergstraße in Richtung Saarlouiser Straße unterwegs. Beim Anstoß riss der Außenspiegel des roten Wagens ab. Die Polizei hofft, dass ihr Zeugen bei der Aufklärung der Fahrerflucht helfen können.