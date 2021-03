Nach kurzer Verfolgungsfahrt : Polizei stoppt junge Rollerfahrer in Völklingen

Polizei stoppt junge Rollerfahrer in Völklingen

Zwei Rollerfahrer lösten in Völklingen einen Polizeieinsatz aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Zwei Jugendliche versuchten am Sonntag, mit ihren frisierten Rollern vor der Polizei zu fliehen. Zwecklos. Jetzt erwartet sie eine Strafanzeige.

Am Sonntagabend, 28. Februar, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Völklingen mit, dass am Nordring zwei Fahrer mit unbeleuchteten Rollern unterwegs sind. Die Polizei hatte die beiden Rollerfahrer schnell gefunden, jedoch reagierten die beiden Jugendlichen nicht auf die Aufforderung der Beamten anzuhalten. Nach einer fünfminütigen Verfolgungsfahrt stoppten die beiden Rollerfahrer schließlich und wurden von den Polizeibeamten kontrolliert.